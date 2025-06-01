«Сокровища императора» 13 выпуск, кто победил в финале, смотреть онлайн

Шоу «Сокровища императора» — увлекательное реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором известные певцы, журналисты, ясновидящая и космонавт-испытатель путешествуют по китайской глубинке.

Съемки 2 сезона шоу «Сокровища императора» прошли осенью 2024 года в Китае, премьера состоялась 6 апреля 2025 года на телеканале ТНТ.

Призовой фонд — 1 миллион юаней (более 11 млн рублей).

Ведущие — Михаил Галустян, Ольга Бузова.

Кто покинул шоу: в первом выпуске — Малиновская и Садкова, во втором — Гуф с сестрой Ольгой Долматовой, в третьем — Роза Сябитова и ее сын Денис, в четвертом — Глюкоза и ее подруга Анна, в пятом — Денис Клявер и Саша Савельева, в шестом — Регина Тодоренко и Елена Чирва, в седьмом — Антон Иванов и Миша Кукота, в восьмом — Олег Майами и Леша Свик, в девятом — Дана Борисова и Алена Жигалова, в 10-м — Магомед Муртазаалиев и Магомед Исмаилов, в 11-м — Ксения Бородина и Николай Сердюков, в 12-м — Натан и Ирина Дубцова, в 13-м — Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов, Антон Шкаплеров и Кристина Шкаплерова.

Кто победил в финале: Нюша и Мария Шурочкина.

Смотреть онлайн 13 выпуск, финал 2 сезона шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ 29 июня 2025, в 18:00 по московскому времени.

Прошлые серии доступны для просмотра на RUTUBE.