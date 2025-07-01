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Атаки БПЛА на регионы России на 3 июля

Вчера, 08:30 Автор: Андрей Моисеев




В ночь на 3 июля средства ПВО РФ сбили 69 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 3 июля

Беспилотники были сбиты над следующими регионами России: 27 БПЛА — в Белгородской области, 22 БПЛА – в Воронежской области, 10 БПЛА – в Липецкой области, 8 БПЛА – в Курской области, 2 БПЛА – в Крыму.

В Липецкой области обломки беспилотника упали на частный жилой дом, погибла женщина 1954 года рождения.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 5 украинских беспилотников.
  • Карта: Запорожье в Донецкой области
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    Фото: ТАСС







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