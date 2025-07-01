Атаки БПЛА на регионы России на 3 июля

В ночь на 3 июля средства ПВО РФ сбили 69 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Беспилотники были сбиты над следующими регионами России: 27 БПЛА — в Белгородской области, 22 БПЛА – в Воронежской области, 10 БПЛА – в Липецкой области, 8 БПЛА – в Курской области, 2 БПЛА – в Крыму.

В Липецкой области обломки беспилотника упали на частный жилой дом, погибла женщина 1954 года рождения.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 5 украинских беспилотников.