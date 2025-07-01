Клубный чемпионат мира 2025: расписание матчей 1/2 финала КЧМ

Клубный чемпионат мира по футболу пройдет в США с 14 июня по 13 июля 2025 года. В турнире принимают участие 32 команды из 6 конфедераций.

На КЧМ-2025 завершился групповой этап, матчи 1/8 финала и четвертьфиналы.

В 1/4 финала бразильский «Флуминенсе» обыграл «Аль-Хилялю» из Саудовской Аравии (2:1), «Палмейрас» из Бразилии уступил «Челси» (1:2), «ПСЖ» переиграл «Баварию» (2:0), «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» (3:2).

Расписание 1/2 финала:

08.07 22:00 Флуминенсе – Челси

09.07 22:00 ПСЖ – Реал

Финальный поединок КЧМ-2025 состоится 13 июля в Нью-Джерси на стадионе в Ист-Рутерфорде.