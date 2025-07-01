«Что? Где? Когда?»: кто выиграл 4 июля

В пятницу, 4 июля 2025 года, в эфире Первого канала покажут один из старых выпусков популярного интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?», которое в сентябре отметит юбилей – 50 лет.

В прошлую пятницу завершилась летняя серия игр. Три молодые команды – Константина Рудера, Дарины Сибуль, Дениса Теплякова – сразились за право участвовать в осенней серии, отвечая на все вопросы за 20 секунд.

В итоге команда Рудера сыграла лучше всех и будет участвовать в осенней серии.

Смотреть онлайн шоу «Что? Где? Когда?» на Первом канале 4 июля в 21:45 по московскому времени.

Старые выпуски можно посмотреть на сайте Первого канала.