HR Новости

Российские вратари — обладатели Кубка Стэнли

Сегодня, 12:49 Автор: Андрей Моисеев




Сергей Бобровский стал четвертым российским вратарем, которые становились обладателями Кубка Стэнли. «Флорида», за которую выступает голкипер, в седьмом матче финальной серии обыграла «Эдмонтон» и впервые в своей истории завоевала трофей.

Бобровский принял участие во всех 24 матчах команды в нынешнем плей-офф, одержал 16 побед при восьми поражениях. Он стал четвертым по пропущенным шайбам в среднем за игру, шестым по проценту отраженных бросков и лидером по количеству поединков на ноль.

Два Кубка Стэнли в копилке Андрея Василевского. 29-летний уроженец Тюмени побеждал с «Тампой» в 2020 и 2021 годах. За вторую победу он был признан самым ценным игроком и получил «Конн Смайт Трофи».

Илья Брызгалов получил перстень в 2007-м, выступая в составе «Анахайма». Основным вратарем «Уток» тогда был Жан-Себастьян Жигер, а Брызгалов выходил на лед только в пяти встречах.

Первым российским вратарем — обладателем почетного трофея стал в 2004-м Николай Хабибулин. Как и Василевский, Хаби был в тот год одним из лидеров «Лайтнинг» и выходил на лед во всех матчах.
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    Источник: HR Новости







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