Атака беспилотников сегодня, где сбили БПЛА 1 июля Сегодня, 07:33 Автор: Андрей Моисеев









В ночь на 1 июля средства ПВО РФ сбили 60 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны. Беспилотники были сбиты над следующими регионами России: 17 БПЛА — в Крыму. 16 — в Ростовской области. 11 — над акваторией Азовского моря. Пять — в Курской области. Четыре — в Саратовской области. Три — над акваторией Черного моря. Два — в Белгородской области. По одному — в Воронежской и Орловской областях. Накануне Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 15 украинских беспилотников.

Карта: Запорожье в Донецкой области



Фото: РИА Новости















