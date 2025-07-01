Атака беспилотников сегодня, где сбили БПЛА 1 июля

В ночь на 1 июля средства ПВО РФ сбили 60 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны.
Беспилотники были сбиты над следующими регионами России:
17 БПЛА — в Крыму.
16 — в Ростовской области.
11 — над акваторией Азовского моря.
Пять — в Курской области.
Четыре — в Саратовской области.
Три — над акваторией Черного моря.
Два — в Белгородской области.
По одному — в Воронежской и Орловской областях.
Накануне Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 15 украинских беспилотников.