HR Новости

Атака беспилотников сегодня, где сбили БПЛА 1 июля

Сегодня, 07:33 Автор: Андрей Моисеев




В ночь на 1 июля средства ПВО РФ сбили 60 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 1 июля

Беспилотники были сбиты над следующими регионами России:

17 БПЛА — в Крыму.

16 — в Ростовской области.

11 — над акваторией Азовского моря.

Пять — в Курской области.

Четыре — в Саратовской области.

Три — над акваторией Черного моря.

Два — в Белгородской области.

По одному — в Воронежской и Орловской областях.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 15 украинских беспилотников.
  • Карта: Запорожье в Донецкой области
    •

    Фото: РИА Новости







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Атака беспилотников на Ижевск: показать на карте, сколько километров
    Клубный чемпионат мира 2025: кто вышел в 1/4 финала КЧМ, расписание
    Атака беспилотников сегодня, где сбили БПЛА 1 июля
    «Два холма» 3 сезон 8 серия: смотреть сериал онлайн
    «Зимородок» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн на НТВ
    «Сокровища императора» 13 выпуск, кто победил в финале, смотреть онлайн
    «Мастер игры» 7 выпуск: смотреть онлайн шоу на ТНТ
    «Фишер» 2 сезон 5 серия: смотреть сериал онлайн, актеры
    «Музыкальная интуиция» 5 сезон 14 выпуск: смотреть онлайн
    «Что? Где? Когда?» летняя серия игр: кто выиграл 27 июня


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru