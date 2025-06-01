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«Что? Где? Когда?» летняя серия игр: кто выиграл 27 июня

Вчера, 09:07 Автор: Андрей Моисеев




В пятницу, 16 мая, в эфире Первого канала показали первую игру летней серии популярного интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?».

Всего в летней серии телеканал покажет семь игр. Среди участников – по три команды Магистров и «совистов», капитаны которых являются обладателями «Хрустальной совы» или «Бриллиантовой совы», а также три команды без титулованных знатоков.

Что? Где? Когда? летняя серия игр 2025

20 июня команда Алены Повышевой проиграла телезрителям со счетом 5:6.

Расписание летней серией игр 2025:

27 июня – команды Константина Рудера, Дарины Сибуль, Дениса Теплякова.

Смотреть онлайн «Игру Магистров» шоу «Что? Где? Когда?» на Первом канале 27 июня в 22:00 по московскому времени.

Старые выпуски можно посмотреть на сайте Первого канала.
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    Фото: Первый канал







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