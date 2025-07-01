Клубный чемпионат мира 2025: кто вышел в 1/4 финала КЧМ, расписание

Клубный чемпионат мира по футболу пройдет в США с 14 июня по 13 июля 2025 года. В турнире принимают участие 32 команды из 6 конфедераций.

На КЧМ-2025 завершился групповой этап и 16 лучших команд в эти дни встречаются в 1/8 финала.

Бразильский «Палмейрас» обыграл соотечественников из «Ботафого» (1:0 д.в.), португальская «Бенфика» уступила «Челси» (1:4 д.в.), «ПСЖ» разгромил «Интер Майами» с Лионелем Месси (4:0), «Бавария» нанесла поражение «Фламенго» из Бразилии (4:2), миланский «Интер» проиграл бразильскому «Флуминенсе» (0:2), «Манчестер Сити» сенсационно уступил «Аль-Хилялю» из Саудовской Аравии (3:4 д.в.).

Расписание оставшихся матчей 1/8 финала:

01.07 22:00 Реал Мадрид (Испания) – Ювентус (Италия)

02.07 04:00 Боруссия (Германия) – Монтеррей (Мексика)

Расписание 1/4 финала:

04.07 22:00 Флуминенсе – Аль-Хиляль

05.07 04:00 Палмейрас – Челси

05.07 19:00 ПСЖ – Бавария

05.07 23:00

Финальный поединок КЧМ-2025 состоится 13 июля в Нью-Джерси на стадионе в Ист-Рутерфорде.