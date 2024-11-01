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Самая красивая девушка в мире автогонок: фото Линдси Брюэр

Сегодня, 18:28 Автор: Андрей Моисеев




Самая красивая автогонщица Линдси Брюэр

Самая красивая автогонщица Линдси Брюэр

Самая красивая автогонщица Линдси Брюэр

Американка Линдси Брюэр не только имеет модельную внешность, но наравне с мужчинами участвует в автогонках Indy NXT.

27-летняя красотка родилась в штате Колорадо и с раннего детства увлеклась картингом. В подростковом возрасте Линдси была постоянным участником различных чемпионатов США по картингу.

Брюэр не только притягивает внимание мужчин, но обладает умением водить машину на больших скоростях. «Если вы думаете, что я просто модель, а не гонщик, давайте устроим соревнование друг с другом».

Фото: соцсети.
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    Источник: HR Новости







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