Самая красивая девушка в мире автогонок: фото Линдси Брюэр

Сегодня, 18:28 Автор: Андрей Моисеев

Американка Линдси Брюэр не только имеет модельную внешность, но наравне с мужчинами участвует в автогонках Indy NXT.

27-летняя красотка родилась в штате Колорадо и с раннего детства увлеклась картингом. В подростковом возрасте Линдси была постоянным участником различных чемпионатов США по картингу.

Брюэр не только притягивает внимание мужчин, но обладает умением водить машину на больших скоростях. «Если вы думаете, что я просто модель, а не гонщик, давайте устроим соревнование друг с другом».

Фото: соцсети.