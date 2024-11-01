HR Новости

«Преступление и наказание» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 06:23 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Преступление и наказание

Очередная экранизация классического произведения Федор Михайловича Достоевского. В новой телеверсии романа «Преступление и наказание» действие будет происходить в Санкт-Петербурге в наше время. Роль Родиона Раскольникова исполнит Иван Янковский.

Премьера сериала «Преступление и наказание» состоялась на «Кинопоиске» 2 ноября 2024 года. В первый день показали первые четыре серии картины.

Всего запланирован показ 10 эпизодов, оставшиеся шесть серий стали доступны для просмотра 30 ноября.

Жанр — драма, криминал.

Режиссер — Владимир Мирзоев.

Страна — Россия.

Актеры — Иван Янковский, Любовь Аксенова (Дуня Раскольникова), Тихон Жизневский (Дмитрий Разумихин), Владимир Мишуков (Порфирий Петрович), Алена Михайлова (Софья Семеновна Мармеладова), Владислав Абашин (Аркадий Иванович Свидригайлов), Юлия Снигир (Марфа Петровна), Виктория Толстоганова (Катерина Ивановна Мармеладова).

Фото: Кинопоиск.
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    Источник: HR Новости







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