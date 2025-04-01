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Харьковская область на карте, граница с Россией

Сегодня, 15:45 Автор: Андрей Моисеев




13 апреля. ВС РФ на Харьковском направлении преодолели реку Оскол, вследствие чего небольшой участок плацдарма расширился до полномасштабного прорыва шириной 34 километра и глубиной до четырех километров. Российские вооруженные силы в краткосрочной перспективе смогут усилить давление на Купянск, а в долгосрочной — использовать занятые территории для продвижения в направлении Харькова, пишет немецкая Bild.

Карта Харьковской области, граница с Россией

Область на карте Харьковской области, где ведутся боевые действия.

Район ведения боевых действий в Харьковской области

Если смотреть на карту, Харьковская область расположена к востоку от Киева. Расстояние от столицы Украины до административного центра Харьковской области составляет 407 километров.

Область была образована в 1932 году, вней проживает более 2,5 миллиона человек.

Крупнейшие города — Харьков, Лозовая, Изюм, Чугуев, Первомайский, Купянск.
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    Фото: Google Карты







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