Харьковская область на карте, граница с Россией

13 апреля. ВС РФ на Харьковском направлении преодолели реку Оскол, вследствие чего небольшой участок плацдарма расширился до полномасштабного прорыва шириной 34 километра и глубиной до четырех километров. Российские вооруженные силы в краткосрочной перспективе смогут усилить давление на Купянск, а в долгосрочной — использовать занятые территории для продвижения в направлении Харькова, пишет немецкая Bild.

Область на карте Харьковской области, где ведутся боевые действия.

Если смотреть на карту, Харьковская область расположена к востоку от Киева. Расстояние от столицы Украины до административного центра Харьковской области составляет 407 километров.

Область была образована в 1932 году, вней проживает более 2,5 миллиона человек.

Крупнейшие города — Харьков, Лозовая, Изюм, Чугуев, Первомайский, Купянск.