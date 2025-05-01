Карта: улица Тухачевского, 30/8 на карте Ставрополя, взрыв бытового газа

21 мая. Взрыв бытового газа произошёл сегодня утром в Ставрополе в жилом доме по улице Тухачевского, 30/8. Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе увеличилось до трех, сообщил региональный Минздрав.

Инцидент произошел на 18-м этаже здания около семи утра. Как передает Mash, взрывной волной в доме вынесло несущие конструкции и перекрытия, обломки кирпичей разлетелись на десятки метров и повредили около 30 машин.

Если смотреть на карту Ставрополя, улица Тухачевского расположена в Промышленном районе на юго-западной окраине города.