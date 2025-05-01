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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало, где смотреть финал Лиги Европы

Сегодня, 09:42 Автор: Андрей Моисеев




В решающем матче Лиги Европы УЕФА сезона 2024/2025 «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в Бильбао 21 мая.

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы 2025

В полуфинале лондонцы выбили из турнира «Буде-Глимт», а «МЮ» оставил за бортом турнира «Атлетик» из Бильбао.

В последний раз клубы встречались между собой в середине февраля а рамках АПЛ. Матч в Лондоне завершился победой хозяев со счетом 1:0.

«Тоттенхэм» два раза (1972, 1984) становился победителем второго по значимости клубного европейского турнира. «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы в 2017 году при Жозе Моуринью.

Букмекеры считают «МЮ» фаворитом встречи. На его победу в основное время дают коэффициент 2,55, на выигрыш «Тоттенхэма» – 2,85.

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Смотреть онлайн матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно в кинотеатре Okko. Прямая трансляция со стадиона «Сан-Мамес Баррия» начнется 21 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени.
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    Фото: manutd.com







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