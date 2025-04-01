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Где находится Запорожская АЭС на карте

Сегодня, 12:21 Автор: Андрей Моисеев




17 апреля. Украинский дрон сбили вблизи от площадки тренажера реактора Запорожской АЭС. Беспилотник был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки АЭС, сообщает в Telegram-канале пресс-служба станции.

Запорожская АЭС на карте

Если смотреть на карту Запорожской области, АЭС расположена к юго-западу от областного центра, на левом берегу Днепра.

Атомная электростанция в городе Энергодар была введена в эксплуатацию в 1984 году. На сегодняшний день это самая крупная электростанция в Европе.

В городе Энергодар проживают 53 тысячи человек.
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    Фото: Google Карты







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