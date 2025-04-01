Где находится Запорожская АЭС на карте Сегодня, 12:21 Автор: Андрей Моисеев









17 апреля. Украинский дрон сбили вблизи от площадки тренажера реактора Запорожской АЭС. Беспилотник был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки АЭС, сообщает в Telegram-канале пресс-служба станции. Если смотреть на карту Запорожской области, АЭС расположена к юго-западу от областного центра, на левом берегу Днепра. Атомная электростанция в городе Энергодар была введена в эксплуатацию в 1984 году. На сегодняшний день это самая крупная электростанция в Европе. В городе Энергодар проживают 53 тысячи человек.

Граница Брянской области с Украиной: показать на карте



Фото: Google Карты















