«Гипнозис» (2025) 8 серия: смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы Сегодня, 06:18 Автор: Андрей Моисеев









Некто планирует отомстить трем друзьям за ошибки молодости — частному детективу Белозерову, который читает мысли, адвокату Орехову, умеющему видеть будущее и священнику отцу Григорию, способному видеть прошлое. Интересный факт: сериал получил приз за лучший сценарий в рамках кинофестиваля «Original+». Премьера сериала «Гипнозис» состоялась 3 апреля 2025 года в онлайн-кинотеатре Okko. Новые серии выходят еженедельно по четвергам (всего 8 эпизодов). Дата выхода: 8 серия — 22 мая Честные отзывы: «российские сценаристы скрестили четырех друзей из кинговского «Ловец снов» и прочую нечисть из мутантов из «Люди Икс», «три гипнота, три унылых друга», «отличный актерский состав, сериал зацепил с первых кадров первой серии», «начало не впечатлило, лично меня напрягает излишне темный фон». Смотреть онлайн 7 серию на платформе Okko. Жанр — триллер, детектив, фантастика. Режиссер — Тимофей Жалнин. Страна — Россия. Актеры — Белозерова, Орехова и отца Григория сыграли 49-летний Даниил Страхов («Знахарь»), 54-летний Ростислав Бершауэр («Вне игры») и 50-летний Кирилл Кяро («Эпидемия. Вонгозеро»).

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Фото: Okko















