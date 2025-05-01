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Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 25 мая

Сегодня, 08:30 Автор: Андрей Моисеев




За ночь 25 мая дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Где сбили беспилотники 25 мая

16 – над территорией Тульской области.

По 14 – над территориями Брянской и Калужской областей.

По 13 – над территориями Московского региона и Тверской области.

По десять – над территориями Белгородской и Курской областей.

Восемь – над территорией Орловской области.

Семь – над территорией Республики Крым.

Два – над территорией Смоленской области.

По одному – над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей.

Прошлой ночью над территорией России было сбито 94 украинских БПЛА.
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    Фото: РИА Новости







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