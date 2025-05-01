Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 25 мая

За ночь 25 мая дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
16 – над территорией Тульской области.
По 14 – над территориями Брянской и Калужской областей.
По 13 – над территориями Московского региона и Тверской области.
По десять – над территориями Белгородской и Курской областей.
Восемь – над территорией Орловской области.
Семь – над территорией Республики Крым.
Два – над территорией Смоленской области.
По одному – над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей.
Прошлой ночью над территорией России было сбито 94 украинских БПЛА.