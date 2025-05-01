Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 25 мая Сегодня, 08:30 Автор: Андрей Моисеев









За ночь 25 мая дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России. 16 – над территорией Тульской области. По 14 – над территориями Брянской и Калужской областей. По 13 – над территориями Московского региона и Тверской области. По десять – над территориями Белгородской и Курской областей. Восемь – над территорией Орловской области. Семь – над территорией Республики Крым. Два – над территорией Смоленской области. По одному – над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей. Прошлой ночью над территорией России было сбито 94 украинских БПЛА.

Карта: Богатырь в Донецкой области



Фото: РИА Новости















