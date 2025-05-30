«Что? Где? Когда?» летняя серия игр: кто выиграл 30 мая Вчера, 20:00 Автор: Андрей Моисеев









В пятницу, 16 мая, в эфире Первого канала покажут первую игру летней серии популярного интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?». Всего в летней серии телеканал покажет семь игр. Среди участников – по три команды Магистров и «совистов», капитаны которых являются обладателями «Хрустальной совы» или «Бриллиантовой совы», а также три команды без титулованных знатоков. 30 мая команда Андрея Козлова победила телезрителей со счетом 6:2. Расписание летней серией игр 2025: 6 июня – команда Дениса Элькиса 13 июня – команда Бориса Белозерова 20 июня – команда Алены Повышевой 27 июня – команды Константина Рудера, Дарины Сибуль, Дениса Теплякова. Смотреть онлайн «Игру Магистров» шоу «Что? Где? Когда?» на Первом канале 6 июня в 22:00 по московскому времени. Старые выпуски можно посмотреть на сайте Первого канала.

Кто победил в шоу «Голос» 2025



Фото: Первый канал















