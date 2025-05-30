HR Новости

«Что? Где? Когда?» летняя серия игр: кто выиграл 30 мая

Вчера, 20:00 Автор: Андрей Моисеев




В пятницу, 16 мая, в эфире Первого канала покажут первую игру летней серии популярного интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?».

Всего в летней серии телеканал покажет семь игр. Среди участников – по три команды Магистров и «совистов», капитаны которых являются обладателями «Хрустальной совы» или «Бриллиантовой совы», а также три команды без титулованных знатоков.

Что? Где? Когда? летняя серия игр 2025

30 мая команда Андрея Козлова победила телезрителей со счетом 6:2.

Расписание летней серией игр 2025:

6 июня – команда Дениса Элькиса

13 июня – команда Бориса Белозерова

20 июня – команда Алены Повышевой

27 июня – команды Константина Рудера, Дарины Сибуль, Дениса Теплякова.

Смотреть онлайн «Игру Магистров» шоу «Что? Где? Когда?» на Первом канале 6 июня в 22:00 по московскому времени.

Старые выпуски можно посмотреть на сайте Первого канала.
  • Кто победил в шоу «Голос» 2025
    •

    Фото: Первый канал







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    «Мосгаз. Розыгрыш» 11 сезон: смотреть сериал онлайн, отзывы
    «Мастер игры» 3 серия: смотреть онлайн шоу на ТНТ
    «Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    Когда выйдет 16-й выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
    Плей-офф НХЛ 2024/2025: кто вышел в финал, расписание, результаты
    «ПСЖ» — «Интер»: когда будет финал Лиги чемпионов 2025 года
    Карта: Рыльск в Курской области
    «Гладиаторы» 4 выпуск, смотреть онлайн шоу на НТВ
    «Клюквенный щербет» 103 серия: смотреть онлайн турецкий сериал
    «Что? Где? Когда?» летняя серия игр: кто выиграл 30 мая


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru