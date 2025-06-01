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«Великолепный век»: смотреть сериал онлайн

Сегодня, 07:16 Автор: Андрей Моисеев




В турецком сериале «Великолепный век» зритель окунется в атмосферу жизни Османской империи в период правления султана Сулеймана Великолепного. В центре сюжета — отношения султана со славянской рабыней Александрой.

Турецкий сериал Великолепный век

Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Show TV 5 января 2011 года. Заключительная серия первого сезона вышла 22 июня. Всего за один сезон было показано 24 серии.

В России дебютный сезон сериала «Великолепный век» впервые показали на телеканале «Домашний» в январе 2012 года. Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального. В турецкой версии 139 серий (4 сезона), в русской — 155.

Оригинальное название — Muhtesem Yüzyil.

Жанр — мелодрама, драма, история, военный, биография.

Страна — Турция.

Режиссеры — Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын.

Актеры — Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Нур Феттахолу, Мехмет Гюнсюр, Небахат Чехре, Сельма Эргеч, Окан Ялабык, Селен Озтюрк, Селим Байрактар, Энгин Озтюрк.

Смотреть онлайн бесплатно все серии сериала «Великолепный век» на сайте телеканала «Домашний».
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    Фото: Домашний







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