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«Эдмонтон» — «Флорида»: 1-й матч финала Кубка Стэнли 2025

Вчера, 23:47 Автор: Андрей Моисеев




В финале плей-офф НХЛ 2025 года «Эдмонтон Ойлерз» будет играть с «Флоридой Пантерз».

Канадские хоккеисты набрали 101 очко и заняли шестое место в Западной конференции. Американская команда набрала 98 очков и финишировала пятой на Востоке.

В нынешнем плей-офф «Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» (4-2 в серии), «Вегас» (4-1) и «Даллас» (4-1). «Флорида» на пути к финалу прошла «Тампу» (4-1), «Торонто» (4:3) и «Каролину» (4-1).

Смотреть онлайн 1-й матч серии «Эдмонтон» — «Флорида» можно во ВКонтакте. Прямая трансляция начнется 5 июня в 03:00 по московскому времени.

Команды встречались между собой в финале Кубка Стэнли-2024. Тогда «Флорида» выиграл первые три матча, но позволила сопернику сравнять счет в серии. Все решила седьмая игра в Санрайзе, в которой хозяева одержали победу со счетом 2:1.
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    Фото: USA TODAY







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