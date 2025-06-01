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Финал плей-офф НХЛ-2025: расписание, результаты

Сегодня, 07:32 Автор: Андрей Моисеев




В решающих матчах плей-офф НХЛ-2025 принимают участие лучшие команды чемпионата.

Финал Кубка Стэнли 2025

В финал Кубка Стэнли вышли «Флорида» и «Эдмонтон». «Пантерз» обыграли в полуфинале «Каролину» со счетом 4–1 в серии, а «Ойлерз» переиграли с таким же счетом «Даллас».

Год назад команды встречались в решающих матчах Кубка Стэнли. Обладателем почетного трофея стала «Флорида», одержавшая победу в седьмом решающем матче.

Обладатели Кубка Стэнли

«Эдмонтон» – «Флорида» 1–0 (4:3 ОТ)

Расписание финальных матчей: 5, 7, 10, 13, 15*, 18*, 21* июня.

* если понадобится. Даты указаны по московскому времени. Все игры будут начинаться в 03:00 мск.
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    Фото: НХЛ







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