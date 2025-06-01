Финал плей-офф НХЛ-2025: расписание, результаты

В решающих матчах плей-офф НХЛ-2025 принимают участие лучшие команды чемпионата.

В финал Кубка Стэнли вышли «Флорида» и «Эдмонтон». «Пантерз» обыграли в полуфинале «Каролину» со счетом 4–1 в серии, а «Ойлерз» переиграли с таким же счетом «Даллас».

Год назад команды встречались в решающих матчах Кубка Стэнли. Обладателем почетного трофея стала «Флорида», одержавшая победу в седьмом решающем матче.

Обладатели Кубка Стэнли

«Эдмонтон» – «Флорида» 1–0 (4:3 ОТ)

Расписание финальных матчей: 5, 7, 10, 13, 15*, 18*, 21* июня.

* если понадобится. Даты указаны по московскому времени. Все игры будут начинаться в 03:00 мск.