Карта: Яблоновка в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР Сегодня, 13:25 Автор: Андрей Моисеев









13 июня. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области. Бойцы группировки войск «Восток» освободили село Комар в Донецкой области, бойцы «Центра» — Коптево, сообщает Telegram-канал Минобороны. Если смотреть на карту Сумской области, село Яблоновка расположено в Сумской районе, недалеко от трассы Суджа — Сумы. Село Коптево находится в Добропольском районе Донецкой области, в 16 километрах к северо-востоку от Покровска. Село Комар расположено в 14 километрах от границы с Днепропетровской областью.

Карта: Петровского и Алексеевка в Донецкой области



Фото: Google Карты















