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Карта: Яблоновка в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР

Сегодня, 13:25 Автор: Андрей Моисеев




13 июня. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области. Бойцы группировки войск «Восток» освободили село Комар в Донецкой области, бойцы «Центра» — Коптево, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Яблоновка на карте Сумской области Украины

Комар и Коптево на карте Донецкой области ДНР

Если смотреть на карту Сумской области, село Яблоновка расположено в Сумской районе, недалеко от трассы Суджа — Сумы. Село Коптево находится в Добропольском районе Донецкой области, в 16 километрах к северо-востоку от Покровска. Село Комар расположено в 14 километрах от границы с Днепропетровской областью.
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    Фото: Google Карты







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