13 июня. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области. Бойцы группировки войск «Восток» освободили село Комар в Донецкой области, бойцы «Центра» — Коптево, сообщает Telegram-канал Минобороны.
Если смотреть на карту Сумской области, село Яблоновка расположено в Сумской районе, недалеко от трассы Суджа — Сумы. Село Коптево находится в Добропольском районе Донецкой области, в 16 километрах к северо-востоку от Покровска. Село Комар расположено в 14 километрах от границы с Днепропетровской областью.