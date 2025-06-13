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Иран и Израиль на карте мира: расстояние, границы, удары по ядерным объектам 13 июня

Сегодня, 15:31 Автор: Андрей Моисеев




13 июня. Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции «Нация львов», сообщает РИА Новости.

Иран и Израиль на карте мира

Удары Израиля по ядерным объектам Ирана 13 июня 2025

Известно о гибели главы Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами. Иранские СМИ подтвердили гибель шести физиков-ядерщиков.

Произошли взрывы на иранском ядерном объекте в Натанзе.

Если смотреть на карту мира, Израиль расположен на Ближнем Востоке, Иран находится в Передней Азии. Расстояние от Ирана до Израиля — 921 км. Между странами нет прямой границы.
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    Фото: HR Новости, aif.ru







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