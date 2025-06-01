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Плей-офф НХЛ-2025: кто выиграл Кубок Стэнли

Сегодня, 08:31 Автор: Андрей Моисеев




В решающих матчах плей-офф НХЛ-2025 принимают участие лучшие команды чемпионата.

Финал Кубка Стэнли 2025

В финал Кубка Стэнли вышли «Флорида» и «Эдмонтон». В нынешнем плей-офф «Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» (4-2 в серии), «Вегас» (4-1) и «Даллас» (4-1). «Флорида» на пути к финалу прошла «Тампу» (4-1), «Торонто» (4:3) и «Каролину» (4-1).

Год назад команды встречались в финале Кубка Стэнли. Обладателем почетного трофея стала «Флорида», одержавшая победу в седьмом решающем матче.

Обладатели Кубка Стэнли

«Эдмонтон» – «Флорида» 2–3 (4:3 ОТ, 4:5 ОТ, 1:6, 5:4 ОТ, 2:5)

Расписание финальных матчей: 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21* июня.

* если понадобится. Даты указаны по московскому времени. Все игры будут начинаться в 03:00 мск.

Смотреть онлайн 6-й матч серии «Флорида» — «Эдмонтон» во ВКонтакте. Прямая трансляция начнется 18 июня в 03:00 по московскому времени.
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    Фото: НХЛ







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