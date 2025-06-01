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Карта: Зеленый Кут в Донецкой области

Сегодня, 14:10 Автор: Андрей Моисеев




14 июня. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Зеленый Кут в Донецкой области, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Зеленый Кут на карте Донецкой области ДНР

Кроме того, бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Разино, Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.

Если смотреть на карту Донецкой области, село Зеленый Кут расположено в Великоновоселковском районе, рядом с границей с Днепропетровской областью.
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    Фото: Google Карты







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