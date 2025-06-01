Карта: Зеленый Кут в Донецкой области Сегодня, 14:10 Автор: Андрей Моисеев









14 июня. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Зеленый Кут в Донецкой области, сообщает Telegram-канал Минобороны. Кроме того, бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Разино, Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области. Если смотреть на карту Донецкой области, село Зеленый Кут расположено в Великоновоселковском районе, рядом с границей с Днепропетровской областью.

Карта: Яблоновка в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР



Фото: Google Карты















