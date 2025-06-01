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Атака беспилотников сегодня, где сбили БПЛА 14 июня

Сегодня, 07:22 Автор: Андрей Моисеев




За ночь, с 20:00 мск 13 июня до 07:00 14 июня, средства ПВО РФ сбили 66 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 14 июня

Беспилотники были сбиты над следующими регионами России:

30 беспилотников уничтожено над территорией Воронежской области, 10 – Белгородской области, 8 – над территорией Ставропольского края, 6 – над территорией Республики Крым, 1 – над территорией Самарской области. 11 БПЛА сбито над акваторией Азовского моря.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 125 украинских беспилотников.
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    Фото: РИА Новости







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