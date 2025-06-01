Плей-офф НХЛ-2025: кто выиграл Кубок Стэнли

В решающих матчах плей-офф НХЛ-2025 принимали участие лучшие команды регулярного чемпионата.

В финал Кубка Стэнли вышли «Флорида» и «Эдмонтон». В нынешнем плей-офф «Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» (4-2 в серии), «Вегас» (4-1) и «Даллас» (4-1). «Флорида» на пути к финалу прошла «Тампу» (4-1), «Торонто» (4:3) и «Каролину» (4-1).

Год назад команды встречались в финале Кубка Стэнли. Обладателем почетного трофея стала «Флорида», одержавшая победу в седьмом решающем матче.

Обладатели Кубка Стэнли

В решающих матчах «Флорида» переиграла «Эдмонтон» 4–2 в серии (3:4 ОТ, 5:4 ОТ, 6:1, 4:5 ОТ, 5:2, 5:1) и второй год подряд стала обладателем Кубка Стэнли.