HR Новости

Израиль и Иран на карте мира: расстояние, границы

Сегодня, 12:01 Автор: Андрей Моисеев




13 июня. Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции «Восходящий лев», сообщает РИА Новости.

Иран и Израиль на карте мира, карта Ближнего Востока

Удары Израиля по ядерным объектам Ирана 13 июня 2025

Известно о гибели главы Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами. Иранские СМИ подтвердили гибель шести физиков-ядерщиков.

Произошли взрывы в иранском Натанзе и других ядерных объектах страны. В ответ Иран нанес массированный удар по Израилю.

Если смотреть на карту мира, Израиль расположен на Ближнем Востоке, Иран находится в Передней Азии. Расстояние от Ирана до Израиля — 921 км. Между странами нет прямой границы.
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    Фото: HR Новости, aif.ru







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