Израиль и Иран на карте мира: расстояние, границы

13 июня. Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции «Восходящий лев», сообщает РИА Новости.
Известно о гибели главы Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами. Иранские СМИ подтвердили гибель шести физиков-ядерщиков.
Произошли взрывы в иранском Натанзе и других ядерных объектах страны. В ответ Иран нанес массированный удар по Израилю.
Если смотреть на карту мира, Израиль расположен на Ближнем Востоке, Иран находится в Передней Азии. Расстояние от Ирана до Израиля — 921 км. Между странами нет прямой границы.