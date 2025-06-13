Израиль и Иран на карте мира: расстояние, границы Сегодня, 12:01 Автор: Андрей Моисеев









13 июня. Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции «Восходящий лев», сообщает РИА Новости. Известно о гибели главы Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами. Иранские СМИ подтвердили гибель шести физиков-ядерщиков. Произошли взрывы в иранском Натанзе и других ядерных объектах страны. В ответ Иран нанес массированный удар по Израилю. Если смотреть на карту мира, Израиль расположен на Ближнем Востоке, Иран находится в Передней Азии. Расстояние от Ирана до Израиля — 921 км. Между странами нет прямой границы.

Карта: Яблоновка в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР



Фото: HR Новости, aif.ru















