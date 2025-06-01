HR Новости

Израиль и Иран на карте Ближнего Востока: расстояние, границы

Вчера, 13:19 Автор: Андрей Моисеев




Израиль 13 июня нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции «Восходящий лев».

Иран и Израиль на карте мира, карта Ближнего Востока

Удары Израиля по ядерным объектам Ирана 13 июня 2025

В первые часы стало известно о гибели главы Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами и шести физиков-ядерщиков.

Произошли взрывы в иранском Тегеране и других городах, где расположены ядерные объекты страны. В ответ Иран наносит массированные ракетные удары по всей территории Израиля.

Если смотреть на карту мира, Израиль расположен на Ближнем Востоке, Иран находится в Передней Азии. Расстояние от Ирана до Израиля — 921 км. Между странами нет прямой границы.
  • Карта: Яблоновка в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР
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    Фото: HR Новости, aif.ru







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