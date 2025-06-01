Израиль и Иран на карте Ближнего Востока: расстояние, границы

Израиль 13 июня нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции «Восходящий лев».

В первые часы стало известно о гибели главы Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами и шести физиков-ядерщиков.

Произошли взрывы в иранском Тегеране и других городах, где расположены ядерные объекты страны. В ответ Иран наносит массированные ракетные удары по всей территории Израиля.

Если смотреть на карту мира, Израиль расположен на Ближнем Востоке, Иран находится в Передней Азии. Расстояние от Ирана до Израиля — 921 км. Между странами нет прямой границы.