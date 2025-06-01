Атака беспилотников сегодня, где сбили БПЛА 28 июня

За ночь, с 23.30 мск 27 июня до 06.45 28 июня, средства ПВО РФ сбили 31 украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны.
Беспилотники были сбиты над следующими регионами России:
Девять БПЛА — в Крыму.
Шесть — в Брянской области.
По пять — над акваторией Черного моря и в Смоленской области.
Два — над акваторией Азовского моря.
По одному — в Орловской, Белгородской, Калужской областях и Краснодарском крае.
Накануне Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 39 украинских беспилотников.