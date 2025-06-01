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Атака беспилотников сегодня, где сбили БПЛА 28 июня

Вчера, 08:10 Автор: Андрей Моисеев




За ночь, с 23.30 мск 27 июня до 06.45 28 июня, средства ПВО РФ сбили 31 украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 28 июня

Беспилотники были сбиты над следующими регионами России:

Девять БПЛА — в Крыму.

Шесть — в Брянской области.

По пять — над акваторией Черного моря и в Смоленской области.

Два — над акваторией Азовского моря.

По одному — в Орловской, Белгородской, Калужской областях и Краснодарском крае.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 39 украинских беспилотников.
  • Карта: Запорожье в Донецкой области
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    Фото: РИА Новости







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    Атака беспилотников сегодня, где сбили БПЛА 28 июня
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