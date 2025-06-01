Атака беспилотников сегодня, где сбили БПЛА 28 июня Вчера, 08:10 Автор: Андрей Моисеев









За ночь, с 23.30 мск 27 июня до 06.45 28 июня, средства ПВО РФ сбили 31 украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны. Беспилотники были сбиты над следующими регионами России: Девять БПЛА — в Крыму. Шесть — в Брянской области. По пять — над акваторией Черного моря и в Смоленской области. Два — над акваторией Азовского моря. По одному — в Орловской, Белгородской, Калужской областях и Краснодарском крае. Накануне Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 39 украинских беспилотников.

Карта: Запорожье в Донецкой области



Фото: РИА Новости















