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Клубный чемпионат мира 2025: расписание матчей 1/4 финала КЧМ

Сегодня, 10:07 Автор: Андрей Моисеев




Клубный чемпионат мира по футболу пройдет в США с 14 июня по 13 июля 2025 года. В турнире принимают участие 32 команды из 6 конфедераций.

Клубный чемпионат мира по футболу 2025

На КЧМ-2025 завершился групповой этап и матчи 1/8 финала.

Бразильский «Палмейрас» обыграл соотечественников из «Ботафого» (1:0 д.в.), португальская «Бенфика» уступила «Челси» (1:4 д.в.), «ПСЖ» разгромил «Интер Майами» с Лионелем Месси (4:0), «Бавария» нанесла поражение «Фламенго» из Бразилии (4:2).

Миланский «Интер» проиграл бразильскому «Флуминенсе» (0:2), «Манчестер Сити» сенсационно уступил «Аль-Хилялю» из Саудовской Аравии (3:4 д.в.), «Реал» обыграл с минимальным счетом «Ювентус» (1:0), дортмундская «Боруссия» выиграла у мексиканского «Монтеррея» (2:1).

Расписание 1/4 финала:

04.07 22:00 Флуминенсе – Аль-Хиляль

05.07 04:00 Палмейрас – Челси

05.07 19:00 ПСЖ – Бавария

05.07 23:00 Реал – Боруссия

Финальный поединок КЧМ-2025 состоится 13 июля в Нью-Джерси на стадионе в Ист-Рутерфорде.
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    Фото: fifa.com







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