Шоу «Большой хит»: 4-й выпуск смотреть онлайн

В новом шоу «Большой хит» звезды шоу-бизнеса, разбитые на две команды, угадывают хиты всех времен.
Премьера состоялась 12 мая 2025 года на телеканале ТНТ.
Ведущие — певец Тимур Родригез и экс-ведущая популярной телепередачи «Орел и решка» Регина Тодоренко.
В каждом выпуске участники шоу угадывают песни и преодолевают различные препятствия.
Смотреть онлайн 4 выпуск шоу «Большой хит» на телеканале ТНТ в субботу, 2 августа 2025, в 21:00 по московскому времени.
Первый выпуск можно посмотреть на RUTUBE.