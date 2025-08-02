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Шоу «Большой хит»: 4-й выпуск смотреть онлайн

2.08.2025 Автор: Андрей Моисеев




В новом шоу «Большой хит» звезды шоу-бизнеса, разбитые на две команды, угадывают хиты всех времен.

Премьера состоялась 12 мая 2025 года на телеканале ТНТ.

Шоу Большой хит на ТНТ

Ведущие — певец Тимур Родригез и  экс-ведущая популярной телепередачи «Орел и решка» Регина Тодоренко.

В каждом выпуске участники шоу угадывают песни и преодолевают различные препятствия.

Смотреть онлайн 4 выпуск шоу «Большой хит» на телеканале ТНТ в субботу, 2 августа 2025, в 21:00 по московскому времени.

Первый выпуск можно посмотреть на RUTUBE.
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    Фото: ТНТ







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