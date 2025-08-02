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Атаки БПЛА на регионы России на 2 августа

2.08.2025 Автор: Андрей Моисеев




В ночь на 1 августа средства ПВО РФ сбили 112 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 2 августа

Беспилотники были сбиты над следующими регионами России: 34 БПЛА – в Ростовской области, 31 БПЛА – в Краснодарского края, 12 БПЛА – в Воронежской области, 11 БПЛА – в Рязанской области, 5 БПЛА – в Самарской области, 4 БПЛА – в Пензенской области, 2 БПЛА – в Белгородской области, 1 БПЛА – в Крыму, 1 БПЛА – в Липецкой области, 11 БПЛА – над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 60 украинских беспилотников.
  • Карта: Сальск в Ростовской области
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    Фото: ТАСС







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