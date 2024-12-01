«Скорая помощь» 7 сезон: смотреть сериал онлайн

Новый сезон российского сериала «Скорая помощь» рассказывает о буднях работников скорой медицинской помощи. Главный герой фильма Константин Кулыгин продолжит помогать больным и нередко спасать их жизни.
7 сезон сериала «Скорая помощь»
Премьера 7 сезона сериала «Скорая помощь» состоялась 18 ноября 2024 года на телеканале НТВ. Всего в новом сезоне были показаны 24 серии.
Интересный факт: 7 сезон не будет финальным. Этим летом прошли съемки 8 сезона, премьера которого состоится в 2025 году.
Сколько сезонов и серий в сериале
Премьера сериала состоялась на телеканале НТВ 15 октября 2018 года, заключительная серия вышла 26 октября. В первом сезоне было снято 20 серий.
1 сезон: 15 — 26 октября 2018 (20 серий)
2 сезон: 28 октября — 8 ноября 2019 (20 серий)
3 сезон: 2 — 13 ноября 2020 (20 серий)
4 сезон: 1 — 12 ноября 2021 (20 серий)
5 сезон: 28 ноября — 8 декабря 2022 (20 серий)
6 сезон: 7 — 22 ноября 2023 (24 серии)
7 сезон: 18 ноября — 3 декабря 2024 (24 серии)
Все серии сериала «Скорая помощь» можно смотреть в онлайн-кинотеатре Иви.
Жанр - мелодрама, драма.
Страна — Россия.
Режиссер — Богдан Дробязко.
Актеры — Гоша Куценко, Марина Доможирова, Екатерина Волкова, Александр Тютин, Петр Баранчеев, Олег Тактаров, Вадим Руденко, Дмитрий Янышевский.
Фото: НТВ.