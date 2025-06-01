Футбол. Товарищеский матч. Россия — Нигерия. Прямая трансляция: смотреть онлайн

Сегодня, 6 июня, сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Нигерии. Стартовый свисток на стадионе «Лужники» в Москве запланирован на 20:00 по московскому времени.
Главным арбитром встречи назначен Алияр Агаев из Азербайджана.
Прямая трансляция матча Россия — Нигерия будет доступна бесплатно на телеканале «Матч ТВ».
Паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матча Россия — Нигерия не потребуется.
В нынешнем году сборная России встречалась с Гренадой и Замбией и в обоих играх одержала победу со счетом 5:0. Сборная Нигерии является вице-чемпионом Африки. В финале турнира, который состоялся в Кот-д’Ивуаре в 2023 году, «суперорлы» уступили хозяевам чемпионата со счетом 1:2.