«Экстрим» (2024): смотреть сериал онлайн

Работяга Серега решил оригинально развлечь важную гостью из Москвы. Главный герой инсценировал ее похищение в стиле 90-х и выступил при этом спасителем девушки. В итоге Ольга влюбилась в своего спасителя, но, когда правда открылась, решила ему жестко отомстить.

Интересный факт: Валя Карнавал хорошо известна пользователям TikTok‘а, на сегодняшний день у нее 28,2 млн подписчиков в этой социальной сети.

Премьера «Экстрим» состоялась 2 декабря 2024 года на телеканале СТС. Все серии можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko и на официальном сайте телеканала. Первая серия — бесплатно.

Дата выхода серий:

1-2 серии — 2 декабря

3-4 серии — 3 декабря

5-6 серии — 4 декабря

7-8 серии — 5 декабря

Отзывы: «сериал интересен тем, кому интересна Валя Карнавал — она тут в самых разных позах и ракурсах», «Ян Цапник в роли отца просто великолепен», «мало тонкого, много откровенного и пошловатого юмора».

Жанр — комедия.

Режиссер — Андрей Берченко.

Страна — Россия.

Актеры — Валентина Карнаухова (Валя Карнавал), Дмитрий Белоцерковский, Ян Цапник, Марина Федункив, Семён Стругачёв, Семён Молоканов, Игорь Жижикин, Юлия Серина.

Фото: СТС.