HR Новости

Когда начинается сезон КХЛ-2025/2026

3.08.2025 Автор: Андрей Моисеев




Стало известно, когда начинается сезон 2025/2026 в Континентальной хоккейной лиге. Регулярный чемпионат стартует 5 сентября 2025 года.

Регулярный чемпионат КХЛ 2025 2026

В этот вечер состоится матч за Кубок Открытия, в котором встретятся финалисты последнего Кубка Гагарина. В Ярославле местный «Локомотив» сыграет с челябинским «Трактором».

На следующий день свои первые матчи проведут 8 команд: «Металлург» – «Ак Барс», «Торпедо» – «Салават Юлаев», ЦСКА – «Динамо» М, «Куньлунь Ред Стар» – СКА.

В течение регулярного чемпионата каждая команда проведет по 2 игры с каждым из соперников (44 матча). Команды Западной конференции проведут еще 20 игр внутри своей конференции и 4 в рамках добора, а команды Восточной — 22 игры внутри конференции и 2 в рамках добора.

Завершится регулярный сезон КХЛ 20 марта будущего года. Плей-офф стартует 23 марта, финальная серия начнется 11 мая, седьмой матч запланирован на 23 мая.
  • Когда начинается сезон НХЛ 2024/2025
    •

    Фото: HR Новости







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Когда начинается сезон КХЛ-2025/2026
    Атаки БПЛА на регионы России на 2 августа
    Шоу «Большой хит»: 4-й выпуск смотреть онлайн
    «Мастер игры» 12-й выпуск: смотреть онлайн шоу на ТНТ
    «Что? Где? Когда?»: смотреть онлайн 1 августа
    Карта: Часов Яр в Донецкой области
    Эпицентр землетрясения на Камчатке на карте
    Карта: Сальск в Ростовской области
    «Экстрасенсы. Битва сильнейших»: когда выйдет 16-й выпуск, смотреть онлайн
    «Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru