«Против всех» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода

Захар Занозин в исполнении Николая Добрынина отказывается продавать свой земельный участок и ведет беспощадную борьбу против постройки на этом месте новых многоэтажных домов.
Всех трех сыновей-близнецов деда Захара играет Сергей Лавыгин.
Премьера 3 сезона сериала «Против всех» состоялась 15 ноября 2024 года в онлайн-кинотеатрах, на телеканале СТС показ сезона стартовал 3 февраля 2025 года. Всего в третьей части снято 20 эпизодов.
Дата выхода новых серий на СТС:
13-14 серии — 10 февраля
15-16 серии — 11 февраля
17-18 серии — 12 февраля
19-20 серии — 13 февраля
Премьера первого сезона состоялась 2 января 2023 года, первая серия второй части комедийного сериала была показана 16 октября. Всего за два сезона вышло 26 серий.
Все сезоны можно увидеть в онлайн-кинотеатрах START, Wink и Okko. На платформе START первую серию первого сезона можно посмотреть бесплатно.
Смотреть онлайн 3 сезон сериала «Против всех» можно по 13 февраля в 19:00 мск в эфире телеканала СТС.
Жанр — драма.
Режиссер — Михаил Соловьев.
Страна — Россия.
Актеры — Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Сергей Степин, Василина Юсковец, Тимофей Елецкий, Владимир Стержаков.
Фото: START.