«Против всех» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода

Захар Занозин в исполнении Николая Добрынина отказывается продавать свой земельный участок и ведет беспощадную борьбу против постройки на этом месте новых многоэтажных домов.

Всех трех сыновей-близнецов деда Захара играет Сергей Лавыгин.

Премьера 3 сезона сериала «Против всех» состоялась 15 ноября 2024 года в онлайн-кинотеатрах, на телеканале СТС показ сезона стартовал 3 февраля 2025 года. Всего в третьей части снято 20 эпизодов.

Дата выхода новых серий на СТС:

13-14 серии — 10 февраля

15-16 серии — 11 февраля

17-18 серии — 12 февраля

19-20 серии — 13 февраля

Премьера первого сезона состоялась 2 января 2023 года, первая серия второй части комедийного сериала была показана 16 октября. Всего за два сезона вышло 26 серий.

Все сезоны можно увидеть в онлайн-кинотеатрах START, Wink и Okko. На платформе START первую серию первого сезона можно посмотреть бесплатно.

Смотреть онлайн 3 сезон сериала «Против всех» можно по 13 февраля в 19:00 мск в эфире телеканала СТС.

Жанр — драма.

Режиссер — Михаил Соловьев.

Страна — Россия.

Актеры — Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Сергей Степин, Василина Юсковец, Тимофей Елецкий, Владимир Стержаков.

Фото: START.