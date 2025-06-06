«Что? Где? Когда?» летняя серия игр: кто выиграл 6 июня

В пятницу, 16 мая, в эфире Первого канала показали первую игру летней серии популярного интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?».
Всего в летней серии телеканал покажет семь игр. Среди участников – по три команды Магистров и «совистов», капитаны которых являются обладателями «Хрустальной совы» или «Бриллиантовой совы», а также три команды без титулованных знатоков.
6 июня команда Бориса Белозерова победила телезрителей со счетом 6:5.
Расписание летней серией игр 2025:
13 июня – команда Дениса Элькиса
20 июня – команда Алены Повышевой
27 июня – команды Константина Рудера, Дарины Сибуль, Дениса Теплякова.
Смотреть онлайн «Игру Магистров» шоу «Что? Где? Когда?» на Первом канале 6 июня в 22:00 по московскому времени.
Старые выпуски можно посмотреть на сайте Первого канала.