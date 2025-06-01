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«Мастер игры» 4 серия: смотреть онлайн шоу на ТНТ 7 июня

Сегодня, 06:16 Автор: Андрей Моисеев




Шоу «Мастер игры» — новое реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором известные музыканты, спортсмены, блогеры и экстрасенсы на роскошной вилле проходят различные испытания и ведут скрытую борьбу.

Трое «темных» игроков скрывают свою роль, умело манипулируют остальными участниками и устраняют возможных соперников.

Шоу Мастер игры на ТНТ

Съемки шоу «Мастер игры» прошли в январе 2025 года в Марокко, премьера состоялась 17 мая на телеканале ТНТ.

Главный приз — 10 миллионов рублей.

Ведущим и Мастером игры стал актер Юрий Колокольников, помогать ему будет марокканец Хасан. Ведущий будет скрывать свою личность от участников проекта.

Роль Джокера, который способен влиять на результаты финального голосования, досталась Филиппу Киркорову.

Шестеро участников имеют отношение к «Битве экстрасенсов» — Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева.

Кто покинул шоу: в первой серии — Марго Овсянникова, во второй — Наталья Бантеева, в третьей — Наталья Бардо.

Смотреть онлайн 4 серию шоу «Мастер игры» на телеканале ТНТ 7 июня 2025, в 19:00 по московскому времени.

Прошлые выпуски можно смотреть на RUTUBE.
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    Фото: ТНТ







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