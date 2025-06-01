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«Клюквенный щербет» 3 сезон: смотреть онлайн турецкий сериал

Сегодня, 08:49 Автор: Андрей Моисеев




Турецкий сериал «Клюквенный щербет» — история любви двух молодых людей, которые воспитаны в разных условиях. Родители жениха — консервативные люди, для которых важны традиции, а в семье невесты придерживаются весьма прогрессивных взглядов.

Смотреть онлайн турецкий сериал Клюквенный щербет 3 сезон

Премьера 3 сезона турецкого сериала состоялась на телеканале Show TV 13 сентября 2024 года, заключительная 37 серия (103-я за три сезона) вышла 30 мая 2025 года.

Премьера сериала состоялась в Турции 28 октября 2022 года на канале Show TV. Всего в первом сезоне было снято 29 серий.

1-й сезон - 29 серий.

2-й сезон - 37 серий.

3-й сезон - 37 серий.

Хронометраж серий первого сезона на русском языке отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Факт: зеленоглазая Сыла Тюркоглу родилась 18 апреля 1999 года, рост актрисы 166 см, вес — 55 килограммов. Сыла окончила элитную школу в Измире и хотела стать юристом. У нее есть тату на плече на немецком языке, фраза означает в переводе «Плавная красота».

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Оригинальное название — Kızılcık Şerbeti.

Жанр — мелодрама, драма.

Страна — Турция.

Режиссер — Кетджхе.

Актеры — Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу, Мюжде Узман.

Факт: Эврим Аласья и Сибель Ташчиоглу блистали в культовом турецком сериале «Великолепный век», который с успехом неоднократно показывался на российском телевидении.
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    Фото: Show TV







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