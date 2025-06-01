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«Сокровища императора» 10 выпуск, кто ушел, смотреть онлайн

Сегодня, 08:17 Автор: Андрей Моисеев




Шоу «Сокровища императора» — увлекательное реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором известные певцы, журналисты, ясновидящая и космонавт-испытатель путешествуют по китайской глубинке.

Съемки 2 сезона шоу «Сокровища императора» прошли осенью 2024 года в Китае, премьера состоялась 6 апреля 2025 года на телеканале ТНТ.

Призовой фонд — 1 миллион юаней (более 11 млн рублей).

Шоу Сокровища императора на ТНТ 2 сезон

Ведущие — Михаил Галустян, Ольга Бузова.

Участники — певицы Ирина Дубцова, Нюша, Глюкоза, Саша Савельева, рэпер Гуф, космонавт Антон Шкаплеров, телеведущие Ксения Бородина, Роза Сябитова, Дана Борисова, видеоблогер Алена Блин и другие.

Кто покинул шоу: в первом выпуске — Малиновская и Садкова, во втором — Гуф с сестрой Ольгой Долматовой, в третьем — Роза Сябитова и ее сын Денис, в четвертом — Глюкоза и ее подруга Анна, в пятом — Денис Клявер и Саша Савельева, в шестом — Регина Тодоренко и Елена Чирва, в седьмом — Антон Иванов и Миша Кукота, в восьмом — Олег Майами и Леша Свик, в девятом — Дана Борисова и Алена Жигалова.

Смотреть онлайн 10 выпуск 2 сезона шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ 8 июня 2025, в 18:00 по московскому времени.

Прошлые серии доступны для просмотра на RUTUBE.
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    Фото: ТНТ







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