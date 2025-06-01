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«Гладиаторы» 5 выпуск, смотреть онлайн шоу на НТВ

Сегодня, 06:27 Автор: Андрей Моисеев




Шоу «Гладиаторы» — увлекательное реалити-шоу телеканала НТВ, в котором обычные люди бросают вызов профессиональным атлетам, обладающим прекрасной физической подготовкой.

Премьера состоялась 11 мая 2025 года на телеканале НТВ.

Ведущие — Никита Панфилов и чемпион Европы по регби Кирилл Кошарин.

Шоу Гладиаторы на НТВ

В каждом выпуске две женщины и два мужчины будут выходить на арену и противостоять гладиаторам. В следующий этап проходят только двое — одна женщина и один мужчина.

Среди гладиаторов — Александр Михайлин (дзюдо), Никита Комаров (финтес), Максим Трубицын (самбо), Владимир Вострецов (бодибилдинг), Эдуард Аваков (рукопашный бой), Анита Кучина (бодибилдинг), Яна Данилова (регби), Анна Иванова (легкая атлетика).

Смотреть онлайн 5 выпуск шоу «Гладиаторы» на телеканале НТВ в субботу, 7 июня 2025, в 13:00 по московскому времени.

Прошлые выпуски можно посмотреть во ВКонтакте.
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    Фото: НТВ







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