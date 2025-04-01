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Александр Овечкин забил 897-ю шайбу в НХЛ

Сегодня, 06:04 Автор: Андрей Моисеев




Продолжаем считать шайбы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Напомним, свой первый гол в НХЛ хоккеист забил 6 октября 2005 года в ворота «Коламбуса».

На конец регулярного сезона 2024/2025 на счету 39-летнего капитана «Кэпиталз» 897 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин забросил 895-ю шайбу и опередил Гретцки

В матче с «Айлендерс», который состоялся 6 апреля, нападающий опередил лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы, и установил новый рекорд в истории Национальной хоккейной лиги.

Стоит отметить, что свою последнюю шайбу в НХЛ Гретцки забил 29 марта 1999 года также в ворота «Айлендерс».

100 лучших снайперов НХЛ за всю историю

В нынешнем сезоне Александр 44 раза поражал ворота соперников. Наибольшую результативность Овечкин показал в свой третий сезон за океаном (65). В девяти сезонах форвард столичного клуба забивал 50 и более раз. Аналогичный результат за всю историю лиги показали Уэйн Гретцки и Майк Босси.
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    Фото: nhl.com







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