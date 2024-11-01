100 лучших снайперов НХЛ за всю историю

Сегодня, 06:07 Автор: Андрей Моисеев





В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян. В ближайшее время улучшить свои показатели смогут только нападающие «Вашингтона» и «Питтсбурга», все другие российские хоккеисты в сотне лучших завершили свое выступление за океаном.



Единственный защитник в списке — Рэй Бурк, на счету которого 410 заброшенных шайб.

Список снайперов НХЛ за всю историю

Статистика на 21 ноября 2024 года.



1. Уэйн Гретцки - 894 шайб (1487 игр)

2. Александр Овечкин - 868 (1444)

3. Горди Хоу - 801 (1767)

4. Яромир Ягр - 766 (1733)

5. Бретт Халл - 741 (1269)



Статистика Александр Овечкин на сегодня: все юбилейные шайбы



6. Марсель Дионн - 731 (1348)

7. Фил Эспозито - 717 (1282)

8. Майк Гартнер - 708 (1432)

9. Марк Мессье - 694 (1756)

10. Стив Айзерман - 692 (1514)

11. Марио Лемье - 690 (915)

12. Теему Селянне - 684 (1451)

13. Люк Робитайл - 668 (1431)

14. Брэндан Шэнахэн - 656 (1524)

15. Дэйв Андрейчук - 640 (1639)

16. Джером Игинла - 625 (1554)

17. Джо Сакик - 625 (1378)

18. Бобби Халл - 610 (1063)

19. Дино Сиссарелли - 608 (1232)

20. Яри Курри - 601 (1251)

21. Сидни Кросби - 599 (1293)

22. Марк Рекки - 577 (1652)

23. Майк Босси - 573 (752)

24. Патрик Марло - 566 (1779)

25. Джо Ньювендайк - 564 (1257)

26. Матс Сундин - 564 (1346)

27. Майк Модано - 561 (1499)

28. Стивен Стэмкос - 561 (1102)

29. Ги Лефлер - 560 (1126)

30. Джон Бюсик - 556 (1540)

31. Рон Френсис - 549 (1731)

32. Мишель Гуле - 548 (1089)

33. Морис Ришар - 544 (978)

34. Стэн Микита - 541 (1396)

35. Кейт Ткачук - 538 (1201)

36. Фрэнк Маховлич - 533 (1181)

37. Мариан Хосса - 525 (1309)

38. Брайан Тротье - 524 (1279)

39. Пэт Вербик - 522 (1424)

40. Дэйл Хаверчук - 518 (1188)



100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ



41. Пьер Тарджон - 515 (1294)

42. Джереми Реник - 513 (1363)

43. Жильбер Перро - 512 (1191)

44. Жан Беливо - 507 (1125)

45. Петер Бондра - 503 (1081)

46. Евгений Малкин - 503 (1166)

47. Джо Маллен - 502 (1062)

48. Лэнни Макдональд - 500 (1111)

49. Гленн Андерсон - 498 (1129)

50. Жан Рателль - 491 (1280)

51. Норм Аллмэн - 490 (1410)

52. Брайан Беллоуз - 485 (1188)

53. Дэррил Ситтлер - 484 (1096)

54. Сергей Федоров - 483 (1248)

55. Джо Павелски - 476 (1332)

56. Берни Николлс - 475 (1127)

57. Патрик Кейн - 474 (1248)

58. Александр Могильный - 473 (990)

59. Денис Савар - 473 (1196)

60. Пэт Лафонтен - 468 (865)

61. Джон Таварес - 465 (1128)

62. Алекс Дельвеккио - 456 (1550)

63. Эрик Стаал - 455 (1365)

64. Теорен Флери - 455 (1084)

65. Род Бриндамор - 452 (1484)

66. Петер Штястны - 450 (977)

67. Дуг Гилмор - 450 (1474)

68. Рик Миддлтон - 448 (1005)

69. Даниель Альфредссон - 444 (1246)

70. Илья Ковальчук - 443 (926)



Лучшие бомбардиры НХЛ 2023/2024



71. Джефф Картер - 442 (1321)

72. Рик Вайв - 441 (876)

73. Стив Лармер - 441 (1006)

74. Рик Токкет - 440 (1144)

75. Гэри Робертс - 438 (1224)

76. Павел Буре - 437 (702)

77. Рик Нэш - 437 (1060)

78. Зак Паризе - 434 (1254)

79. Венсан Дамфусс - 432 (1378)

80. Кори Перри - 432 (1331)

81. Дэйв Тейлор - 431 (1111)

82. Алексей Ковалев - 430 (1316)

83. Джо Торнтон - 430 (1714)

84. Билл Герин - 429 (1263)

85. Иван Курнуайе - 428 (968)

86. Патрис Бержерон - 427 (1294)

87. Брайан Пропп - 425 (1016)

88. Стив Шатт - 424 (930)

89. Анже Копитар - 424 (1393)

90. Оуэн Нолан - 422 (1200)

91. Венсан Лекавалье - 421 (1212)

92. Стив Томас - 421 (1235)

93. Стефан Рише - 421 (1054)

94. Билл Барбер - 420 (903)

95. Джейсон Арнотт - 417 (1244)

96. Тони Амонти - 416 (1174)

97. Фил Кессел - 413 (1286)

98. Гэрри Ангер - 413 (1105)

99. Джон Маклин - 413 (1194)

100. Рэй Бурк - 410 (1612)



Ближайший кандидат:



104. Брэд Маршан - 406 (1049)



Выделены действующие хоккеисты.