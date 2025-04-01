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«Постучись в мою дверь»: смотреть сериал онлайн

Сегодня, 08:46 Автор: Андрей Моисеев




Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» рассказывает от том, как флористка Ханде Эрчел за возможность уехать на стажировку в Италию помогает местному бизнесмену и красавчику Керему Бюрсину вернуть его возлюбленную.

Турецкий сериал Постучись в мою дверь

Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Nоw 8 июля 2020 года. Заключительная серия 1 сезона вышла в эфир 17 апреля 2021 года. Всего за три сезона было снято 52 серии.

1 сезон: 8 июля 2020 — 17 апреля 2021 (39 серий)

2 сезон: 9 июня 2021 — 8 сентября 2021 (13 серий)

Хронометраж серий на русском языке отличается от оригинального, всего в русском переводе 161 серия.

Смотреть онлайн бесплатно все серии сериала «Постучись в мою дверь» на платформе Wink.

Оригинальное название — Sen Çal Kapımı.

Жанр — мелодрама, комедия.

Страна — Турция.

Режиссеры — Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан.

Актеры — Ханде Эрчел, Керем Бюрсин, Эврим Доан, Аныл Ильтер, Эльчин Афаджан, Башак Гюмюльджинелиоглу, Алиджан Айтекин, Сарп Бозкурт, Неслыхан Йелдан, Чары Чытанак.
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    Фото: Nоw







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