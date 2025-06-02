Хоккей. Олимпиада 2026. Состав групп, без сборной России Вчера, 20:10 Автор: Андрей Моисеев









Международная федерация хоккея назвала окончательный состав сборных, которые примут участие в Зимних Олимпийских играх 2026 года. Состав групп сформирован без участия национальной команды России, сообщает РИА Новости. Сборную России заменит команда Франции, которая финишировала второй после Латвии в группе Е квалификационного раунда. На мужском турнире в группу A вошли Канада, Швейцария, Чехия, Франция; в группу B — Финляндия, Швеция, Словакия, Италия; в группу C — США, Германия, Латвия, Дания. Хоккейный турнир пройдет в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

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Фото: РИА Новости















