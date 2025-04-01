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40 лет спустя: как выглядят актеры из фильма «Назад в будущее»

Сегодня, 10:39 Автор: Андрей Моисеев




Почти сорок лет назад на экраны вышел научно-фантастический фильм «Назад в будущее» Роберта Земекиса. Премьера картины в США состоялась 3 июля 1985 года. Фильм при бюджете в 19 миллионов долларов собрал в мировом прокате почти 400 миллионов.

По сюжету, Марти МакФлай при помощи доктора Брауна возвращается в 50-е годы, чтобы исправить судьбу семьи.

Спустя 40 лет после выхода на экраны легендарного фильма интересно вспомнить, как артисты из «Назад в будущее» выглядели тогда, и посмотреть, что с ними стало сейчас.

Томас Ф. Уилсон (Бифф Таннен), 66 лет

Томас Ф. Уилсон, Бифф Таннен

Клаудия Уэллс (Дженифер Паркер, возлюбленная Марти в первой части), 58 лет

Клаудия Уэллс, Дженифер Паркер

Лиа Томпсон (Лоррейн Бейнс), 63 года

Лиа Томпсон, Лоррейн Бейнс

Кристофер Ллойд (доктор Эмметт Браун), 86 лет

Кристофер Ллойд, доктор Эмметт Браун

Майкл Дж. Фокс (Марти МакФлай), 63 года

Майкл Дж. Фокс, Марти МакФлай
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    Фото: AP, Getty Images







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