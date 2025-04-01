40 лет спустя: как выглядят актеры из фильма «Назад в будущее»

Почти сорок лет назад на экраны вышел научно-фантастический фильм «Назад в будущее» Роберта Земекиса. Премьера картины в США состоялась 3 июля 1985 года. Фильм при бюджете в 19 миллионов долларов собрал в мировом прокате почти 400 миллионов.

По сюжету, Марти МакФлай при помощи доктора Брауна возвращается в 50-е годы, чтобы исправить судьбу семьи.

Спустя 40 лет после выхода на экраны легендарного фильма интересно вспомнить, как артисты из «Назад в будущее» выглядели тогда, и посмотреть, что с ними стало сейчас.

Томас Ф. Уилсон (Бифф Таннен), 66 лет

Клаудия Уэллс (Дженифер Паркер, возлюбленная Марти в первой части), 58 лет

Лиа Томпсон (Лоррейн Бейнс), 63 года

Кристофер Ллойд (доктор Эмметт Браун), 86 лет

Майкл Дж. Фокс (Марти МакФлай), 63 года