Кубок России. «Спартак» — «Ростов». Прямая трансляция, смотреть футбол онлайн

В Кубке России по футболу 2024/2025 наступило время решающих поединков. В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с «Ростовом».

В полуфинале турнира южане выиграли в Москве у «Локомотива» со счетом 2:0, а «Спартак» победил московское «Динамо» (2:1).

В чемпионате России красно-белые набрали 51 очко и занимают пятое место в турнирной таблице. Ростовчане отстают на 13 очков и расположились на восьмой строчке.

Смотреть онлайн матч «Спартак» — «Ростов» на сайте и в приложении FONBET. Прямая трансляция начнется 15 мая в 20:00 мск.

Последняя встреча между командами в Ростове-на-Дону в начале апреля завершилась крупной победой гостей (3:0).