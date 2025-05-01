«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция, смотреть финал Кубка Англии

В субботу, 17 мая, «Кристал Пэлас» сыграет на стадионе «Уэмбли» с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии по футболу.

«Кристал Пэлас» набрал 49 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» имеет в активе 65 баллов и идет шестым в АПЛ.

В полуфинале турнира «орлы» крупно обыграли «Астон Виллу» (3:0), а «горожане» переиграли «Ноттингем Форест» (2:0).

Смотреть онлайн матч Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» на сайте и в приложении FONBET. Прямая трансляция начнется 17 мая в 18:30 по московскому времени.

«Ман Сити» семь раз побеждал в Кубке Англии, в последний раз в 2023 году. «Кристал Пэлас» дважды доходил до финала.