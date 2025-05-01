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«ПСЖ» разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов 2025

Вчера, 23:50 Автор: Андрей Моисеев




«ПСЖ» обыграл в финальном матче «Интер» и впервые в истории стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА 2025 года.

ПСЖ выиграл у Интера в финале Лиги чемпионов 2025

Итоговый счет матча — 5:0. Голы на счету Ашрафа Хакими (12-я), Дезире Дуэ (20-я и 63-я), Хвичи Кварацхелия (73-я), Сенни Маюлу (87-я).

На групповом этапе, который с этого сезона проводился по новой формуле, французы финишировали только на 15 месте. В стыковых матчах подопечные Луиса Энрике разгромили «Брест» (3:0, 7:0), в 1/8 финала обыграли «Ливерпуль» (0:1, 1:0, 4:1 пен.), в четвертьфинале — «Астон Виллу» (3:1, 2:3), в полуфинале — «Арсенал» (1:0, 2:1).

До сегодняшнего дня «ПСЖ» один раз играл в финале турнира. В 2020-м французский клуб проиграл в Лиссабоне в решающем матче с минимальным счетом «Баварии» (0:1).
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    Фото: AP







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